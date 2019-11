La circulation des trains restait fortement perturbée le 15 novembre en raison des chutes de neige la veille en Auvergne-Rhône-Alpes. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

La neige est tombée en abondance jeudi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, causant par endroits de gros dégâts. Une personne a notamment perdu la vie en Isère après avoir été écrasée par un arbre, ployant sous le poids des précipitations.

La circulation des trains a également été très fortement perturbée sur le réseau en raison notamment de nombreuses chutes d’arbres sur les rails. Les chutes de neige ont aussi entraîné des coupures d’électricité sur les lignes. Des aiguillages et caténaires sont givrés. Mais la situation devrait progressivement s’améliorer dans la journée de vendredi.

🔴 Nos agents sont mobilisés depuis cette nuit afin de permettre au trafic ferroviaire de pouvoir reprendre sur toutes les lignes le plus vite possible. Les intempéries ont engendré des dégâts sur les voies de notre réseau. pic.twitter.com/DDo18qtzJB — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) November 15, 2019

La SNCF annonce la reprise du trafic des TER entre Roanne et Saint-Etienne à partir de midi et précise que les trams-trains desservant l’ouest lyonnais circulent à nouveau. En revanche, la ligne Saint-Etienne-Lyon ne devrait pas reprendre avant 16 heures. Même chose pour les lignes Lyon-Bourgoin et Lyon-Bourg-en-Bresse.

D’autres lignes seront fermées pour toute la journée comme Paray-le-Monial-Lyon, Grenoble-Bourgoin, Chambéry-Bourgoin.