Le nombre de morts et mortes sur les routes de France métropolitaine a baissé de 8 % en octobre avec 252 personnes tuées, soit 22 de moins qu’en octobre 2018, a annoncé vendredi la Sécurité routière. Depuis le 1er janvier, 2.695 personnes sont décédées sur la route, soit une de plus qu’à la même période l’an passé. L’année 2018 s’était conclue sur une baisse « historique » de la mortalité routière en métropole (3.248 tués et tuées, 3.488 avec l’Outre-mer).

« C’est un chiffre extrêmement positif, il s’agit du mois d’octobre le moins meurtrier que nous ayons connu (dans l’histoire des statistiques routières, ndlr). Nous faisons mieux que l’an dernier (274 morts et mortes en octobre 2018), c’est un encouragement et une preuve que l’on peut toujours faire mieux », s’est félicité le délégué interministériel auprès de la Sécurité routière Emmanuel Barbe.

Une baisse qui compense le début de l’année

Cette baisse, qui confirme celle de septembre (-2,8 %), permet de compenser un premier trimestre (+9,3 %) et un mois d’août (+17,9 %) particulièrement meurtriers. Elle « concerne principalement les piétons alors que la mortalité des cyclistes, motocyclistes et automobilistes affiche une légère hausse », selon le communiqué.

Les autres indicateurs sont également en baisse. Le nombre d’accidents corporels s’établit à 5.093, soit 408 de moins qu’en octobre 2018 (-7,4 %). Le nombre de blessés et blessées est aussi en baisse de 4,1 % (6.413, soit 275 de moins qu’en octobre 2018). En outremer, 20 personnes ont perdu la vie sur les routes, soit le même chiffre qu’en 2018, tandis que le nombre d’accidents corporels est globalement stable (+1) et le total de blessés en baisse (-12).