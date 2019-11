La mère d'Emilie Tanay, empoisonnée au cyanure dilué dans son traitement à la Josacine publie un livre inédite ce jeudi 14 novembre 2019. — JOEL SAGET / AFP

« On donne pour faire du bien et donc pour se faire du bien », nous expliquait le professeur de sociologie Julien Damon, ce matin. Faites-nous/vous donc le plaisir de lire ces Immanquables du 14 novembre, le résumé gracieux de l’actu du jour en cinq points. Plaisir d’offrir, joie de recevoir…

1. L’interview du jour : Contre-enquête dans l'affaire de la Josacine empoisonnée

Elle n’est pas là pour innocenter Jean-Marc Deperrois, l’ancien adjoint au maire condamné pour l’empoisonnement de la petite Emilie Tanay. Sorti de prison en 2006, l’homme réfute toujours son implication dans le meurtre. Et pour Corinne Tanay, la mère d’Emilie, de nombreux mystères demeurent dans cette affaire. Aussi a-t-elle mené une longue contre-enquête, qu’elle relate dans La réparation volontaire, publiée ce jeudi. Nous lui avons posé quelques questions.

2. La déclaration du jour : Macron a « entendu la colère » des soignants

Le président était en déplacement dans la Marne, mais il avait, à l’en croire, l’oreille qui traînait ailleurs. Du côté de Port-Royal à Paris, où se déroulait la grande manifestation des personnels hospitaliers, très suivie et nous avons nous-mêmes dirigé nos pas. Mais aussi à Rennes où, comme partout en France, le personnel du CHU s'est mobilisé. Emmanuel Macron a affirmé avoir « entendu la colère et l’indignation » du personnel soignant face à des conditions de travail « parfois impossibles ». Il a promis des « décisions fortes » qui seront annoncées mercredi prochain,

Sur les pancartes, lors de la manifestation jeudi 14 novembre 2019 des hospitaliers, on peut lire des slogans comme - O. Gabriel / 20 Minutes



3. La vidéo du jour : Leur mission n’est pas commune : faire fuir de petits oiseaux du ciel de Vendée. Leurs armes ? Des pistolets effaroucheurs, des cris de geai sur bande sonore et d’autres oiseaux, plus gros et plus redoutables…

4. L'innovation du jour : Utiliser Twitter pour détecter les catastrophes naturelles

Transformer Twitter en véritable détecteur de catastrophes naturelles. C’est l’idée qui se cache derrière le projet français Suricate-Nat, contraction de Suricate, l’animal « vigie du désert », et de Catnat, désignation française de catastrophe naturelle. Les concepteurs du site ont créé un algorithme permettant de repérer, regrouper et analyser tous les « gazouillis » des personnes qui font face à un séisme ou une inondation. Lundi, pour le tremblement de terre en Ardèche, il n’a fallu que deux minutes à la plateforme pour détecter un pic de 64 tweets sur le sujet. L’algo peut alors trier les messages, leur donner du sens et déclencher des alertes… Pour le perfectionner, les sismologues comptent sur nous tous...

Au Teil, épicentre du séisme qui a secoué la Drôme Ardèche le 11 novembre 2019. - J. Pachoud / AFP

5. Le live du jour : possible qualification pour les Bleus

Sauf cataclysme – une défaite ce soir contre la Moldavie au Stade de France par exemple – les Bleus participeront à l’Euro 2020. Reste maintenant à savoir ce que les Bleus veulent et ce qu’ils peuvent y faire. Notre service des sports s’est penché sur la question en compagnie de Didier Deschamps, de Steve Mandanda et… de Vincent Guérin. Le verdict est à découvrir ici...

Mbappé et Griezmann lors de France-Allemagne en octobre 2018. - FRANCK FIFE / AFP

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. On vous laisse mettre votre casque pour découvrir, avec notre doublette Anne-Laetitia – Christophe des lunettes caméra. Glop ou flop ? A vous de nous dire…