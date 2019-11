La mairie d'Annecy est en flammes, le 14 novembre 2019. — @Stephane_CURIOZ / Capture d'écran Twitter

Le feu parti, selon les premiers éléments, d’un local technique, a ravagé une partie du bâtiment et s’est propagé aux combles et à la toiture du bâtiment. Depuis 12h30 ce jeudi, un violent incendie est en cours au sein de la mairie d’Annecy, en Haute-Savoie, dégageant des flammes et fumées impressionnantes.

Incendie en cours de la mairie d’#ANNECY , je crois que je vis un bien triste moment d’histoire de notre ville. pic.twitter.com/XkM4jVfNMD — Stéphane CURIOZ (@Stephane_CURIOZ) November 14, 2019

La fumée de l'incendie de la mairie d'Annecy retombe sur le lac. #Annecy cc @bleusavoie pic.twitter.com/ZtvCyC2CJt — Elie Abergel (@Elie_Abergel) November 14, 2019

D’importants moyens de secours sont mobilisés sur place pour venir à bout du sinistre, qui a notamment ravagé des bureaux du 4e étage. La mairie a rapidement été évacuée, tout comme la crèche voisine.

Incendie en cours à l'hôtel de ville d'Annecy. Le personnel de la mairie, le public et les enfants de l'école et de la crèche du quai Jules Philippe ont été évacués et mis en sécurité.

Merci d'éviter le secteur pour permettre l'intervention des secours. — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) November 14, 2019

Selon Le Dauphiné Libéré, le feu se serait déclaré dans une armoire électrique. Une origine qui reste toutefois à confirmer. Pour l’heure, la préfecture de Haute-Savoie recommande aux habitants d’éviter le secteur de l’hôtel-de-ville pour ne pas gêner l’intervention des services de secours.