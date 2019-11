Camions et voitures bloqués sur l'autoroute A47 . Illustration — Philippe Desmazes AFP

L’objectif est évidemment d’éviter, comme c’est le cas fréquemment lors des épisodes neigeux, de voir des files de poids lourd bloquées sur les routes. En raison des chutes de neige conséquentes en cours depuis ce jeudi après-midi en Auvergne Rhône-Alpes, les préfectures ont pris des mesures de restriction de circulation pour les poids lourd de plus de 7,5 tonnes, apprend-on auprès de Vinci Autoroutes.

L’épisode ❄️ se poursuit ce soir en Rhône-Alpes-Auvergne. La circulation est particulièrement difficile sur l'#A7 entre Lyon et Orange ▶️ maintien des mesures de restriction de circulation pour les 🚛. Plus d'infos : https://t.co/tAHeqMOLqK. @Radio1077 pic.twitter.com/q578RqkrTf — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) November 14, 2019

Des mesures applicables depuis midi

« Afin de renforcer la sécurité des conducteurs et de fluidifier le trafic, une interdiction de circuler pour ces camions a été prise sur plusieurs axes dès 12 heures ce jeudi », ajoute Vinci.​ Cette mesure est ainsi active sur l’A89, entre Clermont-Ferrand et Lyon, sur l’A72, avec des entrées interdites de Feurs à Andrézieux.

Attention, la #neige est arrivée à #Lyon centre et commence à tenir sur route au niveau de l'échangeur A43/A46. Les conditions pourraient devenir très difficiles prochainement. A suivre.

Video> @Viewsurf pic.twitter.com/1wxHtaZPMg — Météo Villes (@Meteovilles) November 14, 2019

Météo France a placé le département du @rhone_fr

et le @grandlyon en vigilance orange #Neige et #Verglas ❄



Soyez prudents dans vos déplacements et suivez les conseils de sécurité de l'infographie.



Restez informés sur les conditions météorologiques sur https://t.co/P2KMmE1VCz pic.twitter.com/g11YJ2Tna5 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 14, 2019

Les poids lourds concernés ne sont pas non plus autorisés à rouler sur l’A46, avec des entrées interdites entre les échangeurs de Saint-Priest Bel-Air et Communay et sur l’A7 entre Lyon et Bollène, ajoute Vinci Autoroutes. « Les chauffeurs de poids lourd sont invités à s’arrêter sur les aires du réseau, en amont des secteurs concernés par les chutes de neige », ajoute l’exploitant.