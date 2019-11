La croix gammée présente sur les insignes a été floutée sur le site des ventes conformément à la loi. — Capture d'écran Interenchères

L’hôtel des ventes de Saint-Brieuc accueillera samedi matin une vente aux enchères d’objets militaires et d’armes de chasse. Parmi les 277 lots proposés à la vente, six interrogent le collectif de vigilance antifasciste des Côtes-d’Armor. Il s’agit d’insignes de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande sous le IIIe Reich. Ces brevets, badges et aigles de marine délivrés sous le régime nazi arborent tous une croix gammée, qui a été floutée sur le site des ventes conformément à la loi.

Mais pour le collectif, la vente de ces objets est choquante. « Outre la réification de ces heures sombres de l’Histoire, elle participe à la banalisation des idées d’extrême droite », dénonce le collectif, qui voit dans cette vente « une bonne occasion de satisfaire aux envies des fétichistes nostalgiques du régime nazi ».

« Nous sommes des passeurs d’objets, et non pas d’idéologie »

Contacté par 20 Minutes, Maître Tugdual Borel, l’un des commissaires-priseurs de la vente, ne comprend pas cette polémique. « Nous sommes des passeurs d’objets et non pas d’idéologies », assure-t-il. Selon lui, la vente aux enchères d’objets militaires nazis est d’ailleurs assez fréquente et n’a rien de choquante. « Bien sûr qu’il y a eu des choses atroces et des idées néfastes pendant cette période, personne ne peut le nier, mais ces objets historiques participent aussi au devoir de mémoire », indique-t-il.

Mi-septembre, la vente aux enchères d’objets nazis à Vannes avait déjà soulevé l’indignation de la Ligue des droits de l’homme. Malgré la polémique, la vente avait bien eu lieu.