Onze départements de l'Est et du Sud-Est placés en vigilance orange neige-verglas, pluie-inondation et vagues-submersion. (illustration) — M. Allili/SIPA

Une partie de la France devrait être touchée par des intempéries. Après l’Ain, la Drôme et l’Isère, huit autres départements ont été placés en vigilance orange, ce jeudi par Météo France, a annoncé l'organisme dans son bulletin matinal.

Les onze départements concernés par l’alerte sont les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, l’Ain, la Drôme, l’Isère, l’Ardèche, la Loire, le Rhône, la Saône-et-Loire et les Alpes-Maritimes.

D’importantes chutes de neige attendues

Dans le détail, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange pluie et inondation. Des perturbations orageuses sont également attendues dans ces départements.

L’Ain, la Drôme et l’Isère, mais aussi l’Ardèche, la Loire, le Rhône et la Saône-et-Loire, eux, ont été placés en vigilance orange neige et verglas. D’importantes chutes de neige pourraient survenir dans ces départements. Les Alpes-Maritimes ont été placés en vigilance orange vagues et submersion. Le Var, déjà concerné pour la vigilance pluies et les inondations, est également concerné par l’alerte vagues et submersion.