Les diplomates américains George Kent et Bill Taylor ont témoigné devant le Congrès dans la procédure d'impeachment visant Donald Trump, le 13 novembre 2019. — J. Scott Applewhite/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce tout début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Des citoyens à la rescousse de l’hôpital public. Dimanche, dans le JDD, des médecins urgentistes ont appelé les Français à se mobiliser avec eux ce jeudi lors d’une grande manifestation, pour réclamer un plan d’urgence « contre la mort programmée de l’hôpital public ». 20 Minutes a lancé un appel à témoignages pour vous demander si vous souteniez le mouvement des soignants, et si vous alliez manifester à leurs côtés. « Je suis informaticien, et pourtant je pose une journée, et je vais manifester avec eux pour les soutenir », déclare Joël. « Je pense que ce ne devrait pas être à eux de manifester et de faire grève mais aux citoyens. Si les 20 millions d’utilisateurs annuels (voir les 40.000 qui les frappent et les insultent chaque année) venaient manifester le problème serait réglé. »

Une audience historique. La première audition publique dans la procédure d'« impeachment » contre Donald Trump a donné lieu à une bataille féroce entre les démocrates et les républicains, mercredi. Accusant le président américain d’avoir fait pression sur l’Ukraine pour enquêter sur Joe Biden, les premiers ont dénoncé une « tentative d’extorsion » tandis que les seconds ont critiqué une « mascarade reposant sur des témoignages indirects ». Le diplomate Bill Taylor a fait état d’un appel téléphonique passé par Donald Trump à l’ambassadeur pour l’Union européenne dont on ignorait l’existence. Selon Tayor, « l’ambassadeur Sondland a indiqué que le président Trump s’intéressait davantage à l’enquête sur Biden [qu’à la corruption en Ukraine] ».

Six membres d’une même famille ont été tués dans une frappe israélienne sur le sud de la bande de Gaza, a indiqué jeudi le ministère de la Santé dans cette enclave palestinienne. Ces décès portent à 32 le nombre de morts dans des frappes israéliennes visant depuis mardi des éléments du Djihad islamique, qui a de son côté tiré plus de 350 roquettes en direction d’Israël, selon les données de l’armée israélienne.