Patrick Balkany, maire (LR) de Levallois-Perret au tribunal pour son procès, à Paris le 19 juin 2019 — SOLAL/SIPA

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Thones à Saint-Goazec.

Le reportage du jour : On est allé à la rencontre des Levalloisiens, alors que leur maire Patrick Balkany est maintenu en détention

Avec le maintien en prison de Patrick Balkany, le maire de la ville, l’incertitude règne à Levallois-Perret à quatre mois des municipales. On est allé ce mercredi à la rencontre des habitants. Au prix d’une politique ciblant les seniors et les familles avec enfants, Balkany garde depuis près de quarante ans, et malgré les nombreux soucis judiciaires, le soutien infaillible d’une majorité des habitants pour l’instant. Mais des candidats espèrent enfin tourner la page lors des prochaines élections de mars 2020. C’est à lire ici. Et par là, on vous explique pourquoi il a été maintenu en détention.

L’adieu du jour : Légende du Tour de France, Raymond Poulidor est décédé

« Ses exploits, son panache, son courage resteront gravés dans les mémoires », a salué Emmanuel Macron. L’un des cyclistes les plus célèbres de l’Hexagone, Raymond Poulidor, s’en est allé ce mercredi. Bien qu’il n’ait jamais remporté le Tour de France, il est resté une icône fêtée par les Français qu’il adorait rencontrer dans tous les décors possibles, vous raconte-t-on dans cet article.

L’étude du jour : Un cadre sur cinq pense à son travail en faisant l’amour

Un sondage Ifop pour Mooncard, dévoilé ce mercredi, montre l’emprise du travail sur la vie privée des cadres. 94 % des sondés reconnaissent penser à leur boulot le week-end. 20 % d’entre eux y pensent également en pleine relation sexuelle. Ce constat touche toutes les générations de manière égale : « les jeunes [moins de 35 ans], souvent décrits comme moins engagés dans l’entreprise, sont aussi nombreux que leurs aînés à penser au boulot », note l’étude. Voici plus de détails.

La découverte du jour : A Toulouse, un groupe de cheerleading lancé à la conquête du monde

Discipline mixte méconnue en France, le cheerleading s’est fait une place à Toulouse. Plus particulièrement à l’université Paul-Sabatier, tanière des Wolves. Les « Loups » de la Ville rose, champions de France, visent désormais les championnats du monde d’Orlando (Floride), en avril prochain. Ils ont lancé un financement participatif pour boucler le budget de leur voyage outre-Atlantique. Explications par ici.

La vidéo du jour : En inox, en plastique recyclé, en Tritan… c’est la folie des gourdes

