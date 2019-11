Le domicile de Sylvia Auchter et Jackey Walter, où a eu lieu le féminicide dimanche soir. — T. Gagnepain / 20 Minutes

Le reportage du jour : « On ne parle plus que de ça »… Oberhoffen-sur-Moder sous le choc après le meurtre de Sylvia Auchter

Dimanche soir, Sylvia Auchter a été tuée de plusieurs coups de couteau par son mari, Jacky Walter dans le Bas-Rhin. 20 Minutes est allé à la rencontre des voisins de la victime et des habitants d’Oberhoffen-sur-Moder, village d’environ 3.500 habitants qui avait déjà été le théâtre d’un meurtre de femme en 2015. Notre reportage est à découvrir par ici.

La question du jour : Séisme en Ardèche : Un épisode comme celui de lundi est-il vraiment inédit ?

Lundi, un séisme d’une magnitude 5,4 a fortement secoué le sud du pays, notamment les départements de la Drôme et de l’Ardèche. Selon les sismologues, des épisodes d’une telle intensité se produisent en moyenne tous les dix ans en France. Celui de lundi est qualifié d’exceptionnel dans une région au risque modéré. Les explications par ici.

L’interview du jour : Crise en Bolivie : « La crise ne fait que commencer, le départ de Morales ne va pas apaiser la situation »

En Bolivie, le président Evo Morales a démissionné, avant de s’enfuir pour le Mexique, pour fuir les menaces proférées par l’opposition contre lui et sa famille « On est dans une situation où tout peut arriver, caractérisée par un vide institutionnel, il n’y a plus de pouvoir en Bolivie », analyse Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste de l’Amérique latine. Son interview est à lire ici.

