Des gourdes fleuries en inox de la marque italienne 24 Bottles, en rayon dans un magasin Altermundi à Paris 3 — I. Zerbib/20 Minutes

Elles nous en font boire de toutes les couleurs. Avec une conscience écologique de plus en plus grande des consommateurs, les gourdes font un retour de hype remarqué. Fini les gourdes en plastique au goulot qui sent mauvais que nos parents glissaient dans notre cartable avec un en-cas, les jours où nous avions une sortie avec la classe.

Désormais, les gourdes se déclinent à l’infini, avec des matériaux innovants, des designs élégants et des motifs originaux, comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous avec Thibaut Ringô, le directeur général des magasins spécialisés en commerce responsable Altermundi.

Pour préserver l’environnement, l’idée est d’utiliser de moins en moins de gobelets et de bouteilles en plastique à usage unique qui pourraient finir dans les océans. Alors, les marques de gourdes éco-responsables se sont multipliées, ces dernières années.

Parmi celles en inox, il y a la marque italienne 24 Bottles qui avec son design épuré et son large choix de couleurs, de motifs et de contenances rencontre le plus de succès. Il y a aussi la marque britannique Chilly’s aux motifs très fleuris, la marque américaine à l’aspect robuste Klean Kanteen, et il y a la marque française Qwetch qui propose un large choix de teintes originales. L’avantage de l’inox, c’est qu’« il n’y a pas de transfert de matière », nous explique Thibaut Ringô, l’eau n’a pas de goût, elle reste neutre.

Côté gourdes en plastique, il y a la marque française Gobi qui fabrique des récipients en Tritan, un plastique sans BPA et sans perturbateurs endocriniens. Et, il y a la marque néerlandaise Dopper qui propose des gourdes avec gobelet à pied intégré, en plastique recyclé et recyclable selon le principe du recyclage permanent aussi appelé « cradle to cradle » (« berceau au berceau »).

Côté bouteilles en verre, moins nomades puisque plus lourdes, il y a les marques allemandes Carry et Soul Bottles.

Le plus dur maintenant pour vous, ça va être de choisir votre gourde. Allez, gourde bye !