Des militaires du 41e RT en poste au Sahel pour l'opération Barkhane. — Armée de Terre

Le portrait du jour : Qui est Ali Maychou, le chef djihadiste tué par les forces françaises ?

Ali Maychou était « le deuxième terroriste le plus recherché au Sahel », selon Florence Parly, la ministre des Armées. Abou Abderahman al Maghrebi, alias Ali Maychou, a été tué « dans la nuit du 8 au 9 octobre » par les forces françaises au Mali. Ce djihadiste marocain est considéré comme le leader religieux du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une organisation djihadiste reliée à Al-Qaida qu’il avait rejoint en 2012. 20 Minutes vous retrace son parcours.

Le témoignage du jour : La colère de la mère d’un ado blessé par un tir de LBD

Le parquet de Strasbourg a classé sans suite la plainte déposée par Flaure Diessé, la mère de Lilian, un adolescent grièvement blessé par un tir de LBD, le 12 janvier dernier, lors d’une manifestation des « gilets jaunes » dans la capitale alsacienne. En colère, elle confie à 20 Minutes le « sentiment d’une grande injustice ». « Mon fils n’est pas considéré comme un casseur, comme j’ai pu l’entendre. C’était juste un ado qui était là au mauvais endroit au mauvais moment », souligne-t-elle dans cet entretien, à lire ici.

L’inquiétude du jour : Catherine Deneuve hospitalisée après un AVC

L'actrice Catherine Deneuve, le 25 septembre 2018 à Paris - Christophe Ena/AP/SIPA

Catherine Deneuve, 76 ans, a été victime d'un accident vasculaire « très limité et donc réversible », selon sa famille, et a été hospitalisée à Paris ce mercredi matin. Sa famille a également évoqué une fatigue liée à sa grande activité professionnelle. Elle tournait le prochain film d’Emmanuelle Bercot, De son vivant, au côté de Benoît Magimel et Cécile de France.

Laé série du jour : L’actrice d’Un si beau soleil, Marthe Fieschi, se confie

« La comédie est un chemin difficile, mais ça en vaut la peine », assure, Marthe Fischi. L’actrice d’Un si beau soleil a été interrogée par 20 Minutes sur son parcours. La jeune comédienne incarne dans la série de France 2 Léa, une adolescente de 16 ans. « C’est un plaisir, cela donne la sensation de créer véritablement un personnage, puisqu’il est très loin de ce que je suis, explique-t-elle. Cela permet d’inventer, en essayant de puiser chez soi des choses que l’on a pu vivre. Mais cela m’arrive beaucoup, je crois que je fais plus jeune que mon âge ! J’ai déjà joué des enfants au théâtre ! » Pour en savoir plus, c'est par ici.

La vidéo du jour : Le meilleur croissant au beurre de France est breton

