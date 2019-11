MAGIE DE NOEL Pour l’ouverture du secrétariat du Père Noël ce mercredi en Gironde, «20 Minutes» a rencontré des lutins. Voici les demandes les plus incongrues qu’ils ont découvertes dans les courriers.

Jusqu'à 60 lutins vont s'activer pour répondre à temps aux enfants (et adultes) qui ont écrit au Père Noël. — E.Provenzano / 20 Minutes

Le secrétariat du Père Noël a ouvert ses portes ce mercredi à Libourne en Gironde.

Les lutins racontent les demandes les plus farfelues qu’ils ont lues dans les courriers adressés au père Noël.

Pour écrire au célèbre barbu, il faut mentionner Père Noël sur l’enveloppe et adresser son courrier avant le 17 décembre pour recevoir une réponse avant Noël.

Ce mercredi matin le secrétariat du Père Noël, qui depuis 1967 est installé à Libourne en Gironde, a ouvert ses portes. Plusieurs dizaines de lutins s’activent déjà pour répondre aux enfants (et aux adultes) qui envoient leurs listes de vœux au célèbre barbu. Leur effectif atteindra la soixantaine au plus fort de l’activité, lors des semaines précédant Noël. Certains lutins, des intérimaires recrutés par la Poste, n’en sont pas à leur première année. Pour 20 Minutes, ils se remémorent les courriers les plus inattendus qu’ils sont passés entre leurs mains.

Le plus gourmand

« Au milieu de sa liste de cadeaux classiques, un petit a demandé de la choucroute et des haricots verts, deux mets qu’il apprécie particulièrement », raconte Flore, le sourire aux lèvres, une lutine qui avait déjà été recrutée pour l’opération l’an dernier.

Le plus travaillé

« La classe d’une école a envoyé au secrétariat un parchemin long de plusieurs mètres mentionnant un mot écrit et signé par tous les enfants de la classe », se souvient Christopher, lutin du Père Noël. Pour les écoles maternelles, écrire au secrétariat du père Noël, ce peut-être un beau projet d’écriture. Une réponse standardisée adaptée leur est réservée.

Le plus culpabilisé

« Théo reconnaissait dans sa lettre qu’il n’avait pas du tout été sage et il demandait que ses cadeaux soient transférés à d’autres enfants plus méritants », raconte Djamila, superviseuse des lutins.

Les plus altruistes

Certains enfants pensent aussi aux « compagnons » du père Noël et envoient des carottes pour nourrir les rennes ou des bonnets pour tenir chaud aux lutins qui l’aident dans sa tâche.

Les plus télécommandés

Certains enfants envoient leurs tétines ou leurs biberons. « C’est un acte symbolique qui fait grandir », commente Djamila. Des gestes sans aucun doute encouragés par les parents qui voient là une occasion en or de se débarrasser des encombrants accessoires.

Les lutins reçoivent aussi des tétines et biberons de la part d'enfants désireux de montrer qu'ils grandissent. - E.Provenzano / 20 Minutes

Les plus adultes

Les grands aussi écrivent au père Noël. Et en général, leurs courriers sont un peu plus déprimantes. « Un chef de bataillon de pompiers demandait du renfort dans ses équipes », se souvient Djamila. Il y a aussi la lettre très émouvante de Paolo, 43 ans, qui demande à retrouver l’amour de sa vie, une certaine Christelle.

« L’an dernier on a reçu 1,2 million de courriers dont seulement 90.000 mails, le papier reste privilégié », explique Antoine Thébault qui dirige le service client de la Poste de Libourne. Pour recevoir une réponse avant Noël, il est conseillé d’envoyer son courrier (avec au moins une mention Père Noël sur l’enveloppe) avant le 17 décembre et surtout de ne pas oublier de mentionner son adresse. Chaque année, des milliers de lettres restent sans réponse pour cette raison. La magie de Noël a ses limites...