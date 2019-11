La chapiteau parti en fumée ce week-end à Chanteloup-les-Vignes — Bertrand GUAY / POOL / AFP

Samedi soir, un chapiteau associatif a été incendié à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, en marge de violences entre jeunes du quartier et forces de l'ordre.

La maire et le préfet ont avancé l'hypothèse d'une recrudescence de violences liés aux travaux de rénovation urbaine qui gêne le trafic de stupéfiants.

Les rénovations urbaines, en modifiant la géographie du quartier, perturbe l'économie souterraine.

La soirée d’Halloween avait donné le ton : à la tombée de la nuit, dans la cité de la Noé à Chanteloup-les-Vignes, plusieurs voitures de police avaient été la cible de jets de pierres et de tirs de mortier. Samedi soir, la tension est montée d’un cran dans cette commune des Yvelines, située à une trentaine de kilomètres de Paris : après de violents affrontements entre une trentaine de jeunes et les forces de l’ordre, un chapiteau associatif, symbole du renouveau du quartier, est parti en cendres. « Depuis la mi-septembre il y a des attaques en règle des éclairages publics et lorsque les agents viennent les réparer, ils se font agresser », se désolait, dimanche, dans nos colonnes, la maire LR Catherine Arenou. Ce mardi, deux individus soupçonnés d’avoir participé aux événements, dont un mineur, ont été mis en examen.

Parmi les pistes avancées pour justifier ce regain de violences, la démolition programmée d’un immeuble de trois étages, épicentre du trafic de drogue dans cette cité sensible. La ville des Yvelines est l’une des premières à avoir bénéficié du programme de rénovation urbaine initié en 2003 par Jean-Louis Borloo, alors ministre de la Ville. En quinze ans, près de 350 bâtiments ont été démolis, l’ensemble de la cité de la Noé a été remodelé. Comme un peu partout en France, ces grands chantiers ont un double objectif : rénover ces bâtiments mais également favoriser la mixité sociale. « Contrairement à ce que l’actualité peut laisser croire, Chanteloup-les-Vignes fait partie de ces villes qui ont connu une évolution globale plutôt positive ces dernières années », assure Nicolas Grivel, directeur général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Tensions et violence au moment du lancement de ces programmes

Mais ces programmes – aussi nécessaires soient-ils – ne sont pas toujours vus d’un très bon œil par certains habitants du quartier. « On constate régulièrement que l’annonce d’un projet ou le démarrage d’un chantier peuvent engendrer des moments de tensions, parfois des violences », note Camille Gosselin, urbaniste au sein de Paris-Région, spécialisée sur ces questions. Car ces projets ne se limitent pas à la restauration des bâtiments, c’est souvent la géographie même des lieux qui est repensée en profondeur avec un mot d’ordre : le désenclavement. Or, en modifiant, l’architecture, c’est toute l’économie souterraine qui vacille. « Ces quartiers sont généralement constitués de nombreuses impasses propices aux trafics et aux activités illicites, explique le directeur général de l’ANRU. Les rénovations visent à rendre la géographie de ces lieux plus accessibles et lisibles. » Fini donc les recoins, les tunnels piétons ou les rues à sens unique. L’heure est aux espaces verts, aux immeubles à taille humaine et aux larges avenues.

« Par ces violences, les trafiquants, ou plutôt leurs petites mains, cherchent à conserver le plus longtemps possible leurs acquis, ils espèrent ralentir les travaux, montrer qu’ils conservent la mainmise sur le quartier », estime Christophe Soullez, le directeur de l’Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales. Des tentatives de déstabilisation en marge de chantiers de rénovation, le président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, en a de multiples exemples en tête. Bien avant Chanteloup-les-Vignes, la maison de quartier de Stains a été la cible d’un incendie. Ailleurs dans le département, des entreprises de BTP ont été victimes de racket, des équipements publics dégradés. « Quand on a démoli la barre Balzac à la Courneuve – un centre névralgique du trafic de stupéfiants – cela a occasionné de nombreux heurts et dégradations, se remémore l’élu. Mais il faut tenir bon, les pouvoirs publics doivent être solidaires, montrer que ce n’est pas la loi du plus fort qui l’emporte. »

La mixité sociale en question

Si tous les acteurs du secteur insistent sur la nécessité d’engager ces rénovations et du changement qu’ils représentent pour le quotidien des habitants, l’écueil serait de faire porter sur la politique de la ville la solution à tous les maux de ces quartiers. « Les grues ne sont pas un projet de société, insiste Stéphane Troussel, la question des banlieues nécessite une approche globale, en matière d’éducation, d’accès aux soins, de police ou de justice. » Certains quartiers, pourtant rénovés, restent encore très marqués par la délinquance. Plusieurs études ont ainsi souligné qu’elle s’était déplacée au sein même des villes. « C’est l’effet plumeau, explique Camille Gosselin. Lorsqu’on sécurise une zone, en installant, par exemple, des caméras de vidéosurveillance ou en détruisant un immeuble, les trafics se déplacent, ils s’adaptent toujours à la géographie des lieux. »

Quinze ans après le lancement du plan Borloo, un nouveau programme de rénovation urbaine a été lancé cette année à travers le pays. « La première phase a incontestablement amélioré le cadre de vie, explique le directeur général de l’ANRU, mais ce qui ressort en contrepoint c’est qu’ils n’ont pas permis – ou en tout cas trop peu – de rééquilibrer la répartition de la population. » En clair : la mixité sociale que visait le projet Borloo peine à démarrer. L’objectif aujourd’hui est de rectifier le tir. « On travaille désormais à l’échelle de l’agglomération et non plus seulement d’un quartier. »