Un paysage du Pérou, un bambin, des gouttes d'eau sur une feuille et sur une vitre. — Lucile (à gauche), puis Marie et enfin, Philippe (en haut) et Christine (en bas)

Les petites pluies de novembre, vous aimez (presque) ça. Vos photographies nous font voyager un peu partout en France et ailleurs. Avec un détour à Cuzco (au Pérou) ainsi qu’à New York (USA). De quoi en prendre plein les mirettes. Vous nous avez aussi fait découvrir des paysages de l’Ouest et de l’Est de l’hexagone. Merci également pour les quelques images d’oiseaux sous les gouttelettes et vos jolies images d’arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps.

Le résultat, ce sont des photographies pleines de vie et avec du caractère, malgré l'humidité.