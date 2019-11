L'arche, le chapiteau de cirque de la ville de Chanteloup-les-Vignes en feu samedi 2 novembre 2019 lors d'une nuit de violences dans la ville des Yvelines. — Mairie de Chanteloup-les-Vignes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Edouard Philippe a fustigé lundi la « petite bande d’imbéciles et d’irresponsables » après les violences urbaines à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), et essuie depuis les critiques de la droite et des policiers l’accusant de minorer des actes « criminels ». Les ministres de l’Intérieur Christophe Castaner, de la Justice, Nicole Belloubet et de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, ont annoncé lundi qu’ils se rendraient sur les lieux mardi matin pour rencontrer policiers et pompiers, en première ligne lors des violences et l’incendie d’une école de cirque.

Christophe Ruggia ne fera plus partie de la Société des réalisateurs de films. La SRF a annoncé lundi avoir décidé de radier le réalisateur, après les accusations d'« attouchements » et de « harcèlement sexuel » de l’actrice Adèle Haenel, alors qu’elle était âgée de 12 à 15 ans. « Suite à l’enquête parue dans Médiapart, la SRF exprime son soutien total, son admiration et sa reconnaissance à la comédienne Adèle Haenel, qui a eu le courage de s’exprimer après tant d’années de silence. Nous tenons à lui dire que nous la croyons et que nous en prenons acte immédiatement, sans nous dérober à notre propre responsabilité », a indiqué la SRF dans un communiqué. « Nous avons lancé ce jour la procédure de radiation de Christophe Ruggia de la SRF », ajoute cette association professionnelle de cinéastes, qui compte quelque 300 adhérents.

La lettre était attendue depuis 2017 mais ne pouvait être envoyée pour des raisons juridiques jusqu’à lundi : les Etats-Unis de Donald Trump ont notifié les Nations unies de leur intention de se retirer de l’accord de Paris sur le climat. La France a déclaré ce mardi « regretter » cette décision. Cette notification faite lundi par Washington était « un élément de procédure qui était attendu ». Néanmoins, « nous le regrettons et cela rend encore plus nécessaire le partenariat franco-chinois sur le climat et la biodiversité », a indiqué la présidence française alors qu’Emmanuel Macron entamait mardi à Shanghai la deuxième journée d’une visite en Chine.