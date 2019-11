Neuf Etats brésiliens ont été touchés par la marée noire et des milliers de volontaires nettoient actuellement les plages touristiques du Brésil. — ANTONELLO VENERI / AFP

Depuis trois mois, des galettes d’hydrocarbures se sont échouées sur plus de 200 plages dans le nord-est du Brésil. Alors que la société grecque gérante du pétrolier incriminée dimanche par le président brésilien dément et que les informations contradictoires se multiplient, on fait le point sur cette catastrophe écologique par ici.

Jean-Paul Dubois a reçu le prix Goncourt le 4 novembre 2019 - Thibault Camus/AP/SIPA

Le lauréat du prix Goncourt 2019 a été dévoilé ce lundi : il s’agit de Jean-Paul Dubois pour son roman Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon. Si le plus prestigieux des prix littéraires francophones apporte gloire et reconnaissance à son auteur, il lui garantit aussi envolée des ventes. On vous l’explique chiffres à l’appui par ici.

Le haut de la rue d'Aubagne, à Marseille, est toujours barré de grillage de protection. - Adrien Max / 20 Minutes

Il y a un an, le 5 novembre 2018, deux immeubles s’effondraient rue d’Aubagne à Marseille, entraînant dans leur chute la mort de huit habitants. Un an après, 20 Minutes est allé à la rencontre des habitants de cette rue, toujours marquée par les stigmates du drame. Notre reportage est à lire par ici.​

Des gardes-frontières israéliens en patrouille près de la vieille ville de Jérusalem, le 8 décembre 2017. - Heidi Levine/SIPA

Une policière israélienne est soupçonnée d’avoir tiré une balle à pointe molle dans le dos d’un Palestinien à un poste frontière en Cisjordanie. La rubrique Fake off fait le point sur ces images, révélées ce samedi par la chaîne israélienne 13 News, devenues virales.