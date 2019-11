Envoyez-nous vos plus beaux clichés. — Pixabay

« Il pleut, il mouille… C’est la fête à la grenouille. » Même si, la pluie ne vous pousse pas forcément à pousser la chansonnette, on compte sur votre inspiration. Gouttes d’eau sur une vitre, farandoles de parapluies colorés, bottes d’enfants ou reflets esthétiques, les possibilités sont infinies. Equipé de votre plus beau ciré, faites de la pluie et des feuilles humides d’ automne votre terrain de jeu pour prendre des photos.

» Nous avons hâte de découvrir vos meilleurs clichés. Pour ce faire rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus belles photographies seront sélectionnées pour paraître sur nos réseaux sociaux et dans notre journal. A vos smartphones et appareils photo !