Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour la deuxième fois depuis son élection, Emmanuel Macron va effectuer à partir de ce lundi une visite d’État en Chine. Lors de son premier périple, il s’était rendu à Xian, dans le nord du pays. Cette fois-ci, le chef de l’État va découvrir Shanghaï, la grande métropole économique de l’est. Au programme : visite de la Foire des importations, puis inauguration d’une antenne du Centre Pompidou. Voilà pour la partie la plus agréable. Car Emmanuel Macron doit aussi rencontrer Xi Jinping, le président chinois, pour évoquer les dossiers sensibles du moment : crise iranienne, guerre commerciale avec les Etats-Unis, voire la situation à Hong-Kong. Pour Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l’IRIS et spécialiste de la Chine, le chef de l’État ne doit pas s’attendre à un traitement de faveur. Son interview à retrouver ici.

Ne plus errer comme une âme en peine le dimanche soir, en quête d’un bureau de tabac ouvert. Retrouver son souffle, le vrai goût des aliments et un teint plus frais. Et économiser un paquet d’argent au passage. Quand on parvient à arrêter de fumer, chacun de ces petits bonheurs retrouvés se savoure comme une victoire bien méritée. Et de plus en plus, c’est à la faveur du vapotage que les fumeurs parviennent à se défaire de leur addiction au tabac. Mais parviennent-ils ensuite à transformer l’essai en arrêtant de vapoter (sans retomber dans la clope bien sûr) ? C’est ce que 20 Minutes tente de découvrir à l’occasion de la quatrième édition du Mois sans tabac, qui démarre ce lundi.

« Le pire est à venir », a averti le président brésilien Jair Bolsonaro, ce dimanche, après la mystérieuse marée noire qui a déjà souillé depuis trois mois plus de 200 plages dans le nord-est du pays. « Ce qui est arrivé et a été ramassé jusqu’à présent est une petite quantité de ce qui a été déversé. Le pire est à venir », a déclaré Jair Bolsonaro sur la chaîne de télévision Record.

Le président a ajouté que « tous les indices » désignaient le pétrolier grec « Bouboulina », que les autorités brésiliennes avaient déjà accusé vendredi d’être le responsable du désastre écologique après l’analyse de données satellitaires. La société grecque gérante du pétrolier, Delta Tankers, avait démenti.