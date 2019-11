Entraînement des militaires du 41e RT de Douai qui doivent partir en mission Barkhane au Mali. — 41e RT

1. Le Mali en proie aux combats entre forces régulières et djihadistes

Des militaires du 41e RT en poste au Sahel pour l'opération Barkhane. - Armée de Terre

Un soldat français du 1er régiment de Spahis de Valence est mort samedi au Mali dans une explosion survenue au passage de son véhicule. L'organisation Etat islamique a revendiqué cet attentat. Emmanuel Macron a salué « le sacrifice » du militaire et exprimé « ses pensées vers ses camarades engagés dans les opérations au Sahel », « ainsi que vers leurs frères d’armes des armées sahéliennes, qui paient un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme ». La veille, 49 soldats maliens avaient été tués dans une attaque terroriste contre les militaires. Ce dimanche, deux soldats maliens ont été tués et six blessés, dans une nouvelle explosion. Quelles questions se posent après cette flambée de violences ? On vous résume par ici.

L’info en plus : Emmanuel Macron se rend ce lundi en Chine. 20 Minutes vous explique les enjeux de cette visite dans cet article.

2. La tempête Amélie frappe une quinzaine de départements de l’Hexagone

Waves break on the Rocher de La Vierge off the coast in Biarritz, south western France, on November 3, 2019 during the Amelie storm. - Some 100,000 households were deprived of electricity on the morning of November 3, 2019 in south western France, where the Atlantic coast was swept by storm Amelie, causing damage but no casualties, according to an initial assessment by the emergency services and the prefectures. (Photo by GAIZKA IROZ / AFP) - AFP

La façade ouest a subi la violence des vents et des pluies de la tempête Amélie. Elle s’est même propagée jusqu'aux Alpes Maritimes, et 17 départements ont été placés en vigilance orange. Plus de 100.000 foyers ont été privés d’électricité et les dégâts matériels ont été nombreux en Nouvelle Aquitaine. Une personne est portée disparue à Nice et cinq personnes ont été légèrement blessées, trois dans les Pyrénées Atlantique et deux dans le Morbihan, au cours de cet épisode météorologique. Toutes les infos sont résumées dans ce live.

L’info en plus : Sur l’A1, dans la Somme, un accident de bus reliant Paris à Londres a fait 33 blessés dont trois graves.

3. Chanteloup-les-Vignes en proie aux émeutes dans la nuit de samedi à dimanche

A video grab taken from AFP TV footage shows a man walking past a burned circus tent on November 3, 2019, the day after it was set on fire during clashes between around 30 people and the police, in Chanteloup-les-Vignes, northwest of Paris. (Photo by Pierre RATEAU / AFPTV / AFP) - AFP

Des policiers pris à partie, un cirque incendié… La nuit de samedi à dimanche a été très houleuse à Chanteloup-les-Vignes, dans l’Essonne. Les affrontements ont débuté vers 19 heures. Une trentaine de jeunes ont pris à partie les forces de l’ordre « avec des jets de cocktails molotov » puis des tirs de projectiles et de mortiers jusqu’à 23 heures, selon une source policière. Un chapiteau de cirque d’une valeur de 800.000 euros a été incendié. Un symbole de la commune selon la maire, Catherine Arenou (DvD), que 20 Minutes a interviewé.

L’info en plus : A Béziers, les élèves de l'école incendiée seront de retour en classe le 12 novembre. Une enquête est en cours pour tenter d’identifier les auteurs du sinistre. Un mineur de 15 ans est soupçonné d'avoir participé à l'incendie de l'école.

4. Marie Laforêt est décédée à l’âge de 80 ans

(FILES) In this file photo taken on March 23, 1984 French actor Jean-Paul Belmondo (R) poses with French actress and singer Marie Laforet (L) during the filming of Henri Verneuil's - AFP

L'actrice et chanteuse Marie Laforêt est morte ce dimanche, a indiqué sa famille. Elle était âgée de 80 ans. Les causes de la mort de l’interprète des Vendanges de l’amour ou Viens, viens n’ont pas été précisées. Surnommée « la Fille aux yeux d’or » – ils étaient, en réalité, jaune vert –, elle a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d’albums.

L’info en plus : L’Assemblée a approuvé la baisse des crédits de l’audiovisuel public en 2020. France Télévisions sera la plus touchée avec 62 millions d’euros en moins.

5. L’Afrique du Sud est sacrée championne du monde de rugby

Pour la troisième fois, l’Afrique du Sud est devenue championne du monde de rugby. Les Boks sont venus à bout des Anglais sans trembler (32-12). On vous raconte dans cet article comment les Springboks sont revenus au sommet. « Les Boks peuvent devenir le point de ralliement de la nation », estime la presse sud-africaine. La fédération internationale est quant à elle ravie de cette édition japonaise : « On s’en souviendra comme la plus grande de l’histoire », assure-t-elle.

L’info en plus : Pas de Nadal en finale de Bercy. L’Espagnol, blessé, ayant abandonné samedi, Novak Djokovic s’est imposé sans trembler en finale du Masters 1.000 de Paris contre le jeune Canadien Shapovalov 6-4, 6-4.