EN DIRECT: Plus que quatre départements en vigilance orange en raison de la tempête Amélie

12h10 : Météo France, annonce que seulement quatre départements sont en vigilance orange ce dimanche à midi. Ainsi, Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal restent en vigilance orange pour vents violents et le sud de la Corse pour orage, pluies et inondations.

Les dix autres départements précédemment en vigilance orange passe en vigilance jaune pour pluies, inondations et vents violents.