SOCIAL L’axe que relie le sud-ouest à Paris était perturbé depuis une dizaine de jours à cause d’une grève dans un centre de maintenance

Dans un centre de maintenance de la SNCF. (illustration) — FREDERICK FLORIN / AFP

Neuf TGV sur dix circuleront sur l’axe Atlantique à partir de lundi, a assuré samedi la SNCF, qui vise « un retour à la normale la semaine suivante » sur ce réseau touché depuis une dizaine de jours par une grève dans un centre de maintenance en Ile-de-France. Ce week-end, conformément aux prévisions, huit TGV sur dix circulent sur cet axe reliant Paris à la Bretagne, aux Pays de la Loire et au Sud-Ouest, a indiqué Gwendoline Cazenave, directrice du TGV Atlantique.

Pour dimanche, « on a des risques forts d’intempéries », a-t-elle toutefois rappelé, en promettant une « mobilisation totale » pour maintenir les trajets prévus. Le service devrait dans tous les cas être « quasi normal » à partir de lundi, « la très grande majorité des équipes » du Technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine), affecté par une grève depuis le 21 octobre, étant « au travail », selon la responsable. « Les opérations de maintenance qui n’ont pas pu être réalisées ces derniers jours redémarrent, il faut absorber le retard », a expliqué Gwendoline Cazenave.

Une grève sans préavis

Une grève sans préavis avait été lancée le 21 octobre par 200 des quelque 700 salariés du site en réaction au projet de la direction de supprimer douze jours de repos supplémentaires par an prévus pour compenser le travail de nuit et de week-end de ces agents touchant des bas salaires. Le retrait du projet dès le lendemain n’avait pas permis d’apaiser les grévistes réclamant un paiement des jours de grève et une prime – refusés par la direction – ou encore de meilleures conditions de travail.

Jeudi, des débrayages ont touché deux autres sites franciliens de maintenance des rames à grande vitesse, à Saint-Denis et Villeuneuve-Saint-Georges. Selon le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, d’autres débrayages d'« une heure », sans « impact sur le trafic », pourraient être organisés « en début de semaine » dans les centres de maintenance des TGV, des TER et du fret.