Le château de Shuri en flammes dans l'archipel japonais d'Okinawa, le 31 octobre 2019. — Keisuke Yano/AP/SIPA

Pour Halloween cette année, vous nous avez raconté vos histoires les plus terrifiantes: dames blanches, maisons hantées, esprits frappeurs… Et cette histoire glaçante d’une soirée d’octobre, à la veille d’un jour férié, où le journaliste de permanence à 20 Minutes – trop vieux ? trop impatient ? – décide de partir plus tôt, de plaquer collègues et boulot et de s’en aller sans même rédiger les « immanquables »… Chair de poule derrière l’écran, pouce tremblant sur le smartphone… Mais ne jouons pas à nous faire peur : Halloween ou pas, il est bien là, et à l’heure, notre résumé de l’actu en cinq points.

1. L’histoire de l’hydre de Lerne : Daesh a une nouvelle tête

Ce matin, l’armée américaine dévoilait les premières images du raid qui a abouti à la mort du chef de Daesh d’al-Baghdadi, le week-end dernier. Ce jeudi, l’organisation terroriste confirme la mort de son leader et annonce qu’elle a désigné son successeur. Il répond au nom d’Abi Ibrahim Al-Hachimi Al-Qourachi.

Une vue aérienne du complexe dans lequel se trouvait chef de Daesh Abou Bakr al-Baghdadi, publiée par l'armée américaine. - US CENTCOM/SIPA

2. La légende du Hollandais volant : Les mariés PSA-Fiat s'installent aux Pays-Bas

AU XVIIe siècle, le Hollandais volant, voilier impressionnant, rentrait au port d’Amsterdam les cales chargées d’or. Le capitaine, jeté par-dessus bord par son équipage, jeta un sort sur le navire, dès lors réputé maudit. De là à y voir un parallèle avec la décision du nouveau couple PSA-Fiat d’installer son siège social aux Pays-Bas, pays à la fiscalité avantageuse, il faut avoir de l’imagination. Mais ça ne coûte rien de poser la question.

A l'usine PSA de Mulhouse. - T. Gagnepain / 20 Minutes

3. Le château en flammes : L'histoire s'acharne sur Shuri

Le château de Shuri, dans l’archipel méridional d’Okinawa au Japon, classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, a été en grande partie détruit par un incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. Il avait déjà été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale :

4. Les pommes volantes et le Poltergeist : Que devient la tombe de Jacques Chirac?

Le cimetière du Montparnasse dans le 14e arrondissement n’est pas l’endroit le plus fun pour passer le 31 octobre. Mais depuis qu’il accueille la sépulture de Jacques Chirac, il figure en bonne place sur les guides de tourisme funéraire. Du moins, le pensions-nous car à part quelques pommes (coucou Alexandre Baloud), nous n’avons pas trouvé foule près de sa tombe.

La tombe de Jacques Chirac - Caroline Politi/20 Minutes

5. L’histoire du camembert qui parle…

… et qui dit au roquefort qu’il pue. C’est ce que semble penser les défenseurs gersois du foie gras quand on leur parle de la décision du conseil municipal de New York qui a interdit, pour 2022, la consommation et la possession de foie gras. « On parle bien du pays du bœuf aux hormones et du poulet chloré ? » La suite est à lire ici.

Le burger - Coupe de France du burger

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. On vous laisse sur un petit bonbon – c’est de saison –, notre podcast Sixième Science spécial Astérix. A déguster sans modération :