Emmanuel Macron a affirmé ce mercredi à Rouen qu’il n’y avait pas eu de « défaillance des services de l’Etat » dans la gestion de l'incendie de l'usine chimique Lubrizol le 26 septembre dernier.

« Les services de l’Etat ont agi avec compétence, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de professionnalisme », a affirmé le président de la République lors d'un point presse à la mairie de Rouen. « De là où je suis, je n’ai pas vu de défaillance, au contraire », a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a salué le travail des pompiers « qui n’ont pas connu la peur, qui ont permis de contenir ce qui s’est passé à Lubrizol et d’éviter des conséquences qui auraient pu être bien plus dommageables ».

Sifflets et discussion tendue

Comme il s’y était engagé, le chef de l’État est venu mercredi soir à Rouen, pour apporter « un message de soutien et de considération » aux Rouennais après l’incendie du 26 septembre dans l’usine chimique Lubrizol et le site voisin de Normandie Logistique. A l’issue d’une rencontre avec le maire, Yvon Robert, Emmanuel Macron s’est défendu d’être venu trop tard à Rouen. « Le rôle du président de la République n’est pas de se précipiter dès qu’il y a quelque chose qui se passe (…) Je ne crois pas que mon rôle soit de me substituer à chaque ministre », a-t-il affirmé, saluant le courage du préfet de Normandie Pierre-André Durand.

Le président de la République a ensuite échangé avec quelques jeunes Rouennais attablés en terrasse dans le centre-ville, tandis que des sifflets et des « Macron, démission » fusaient un peu plus loin. Il a eu une discussion tendue avec une femme qui a évoqué « un pays en révolte ».

« C’est une visite à dimension symbolique. C’est important que le président de la République se rende compte de la situation (après) un accident grave qui a touché la population », avait déclaré Yvon Robert peu avant l’arrivée du chef de l’État. Ce déplacement, qui n’était pas à l’agenda présidentiel, intervient alors que l’inquiétude demeure sur l’impact sanitaire et environnemental de l’incendie.