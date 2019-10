VOUS TEMOIGNEZ Nous avons sélectionné vos histoires les plus fortes, entre objets qui tombent avec fracas et visions nocturnes terrifiantes

Vous avez été nombreux à nous raconter vos histoires effrayantes. — Pixabay

Halloween, c’est la meilleure période pour évoquer vos plus grandes frayeurs. Mauvaises blagues, cauchemars, ou petits coups de flip ou carrément paranoïa, les anecdotes sont nombreuses. Vous nous avez raconté vos souvenirs des instants où vous avez eu les pétoches.

Imaginez-vous, chez vous dans votre salon. Vous êtes tranquillement installé dans votre fauteuil… Comme Jessie, une mère de famille, qui profite de sa soirée devant son petit écran. Sa fille, âgée de deux ans, dort paisiblement dans sa chambre. Soudain, « le rideau de [la] fenêtre – qui était fermée – se lève. L’énorme vase à côté d'[elle] tombe sans raison et les lumières du salon s’éteignent » ! Jessie hurle de toutes ses forces, avant de se précipiter au chevet de sa fille. « Je l’ai réveillée, je l’ai prise et je suis sortie en courant dans la rue dehors. Je suis allée chez de la famille et j’ai mis un mois à m’en remettre », raconte-t-elle. Ironie du sort, avant que tout cela n’arrive, Jessie était en train de regarder une émission sur les phénomènes paranormaux…

L’histoire de la dame blanche

Une autre histoire que l’on connaît bien, c’est l’histoire de la dame blanche. Un soir dans les années 1980, sur une route de Morzine, une ville de Haute Savoie, Valérie et ses amies s’en vont faire la fête, direction une boîte de nuit. Dans la voiture, l’ambiance est festive. « Nous étions toutes les cinq d’humeur joyeuse et nous avons commencé à nous raconter des blagues pour nous faire peur », explique Valérie. C’est alors que l’une de ses amies évoque l’histoire de la dame blanche. Elles commencent sérieusement à avoir la frousse…

Et là, « nous avons toutes les cinq vus en pleine nuit noire, au milieu de nulle part, une femme entièrement habillée de blanc en train de faire du stop sur le côté droit de la route, se souvient Valérie. Nous avons été incapables de prononcer un mot jusqu’à notre arrivée à la boîte de nuit. Je n’ai aucune explication (…) et je n’ai jamais pu oublier ce qui s’est passé ce soir-là. »

Cornet de glace et chambre froide

Un soir d’été, Marie décide de descendre seule à la cave, en quête d’une glace, dans le congélateur bien garni. Elle entend un bruit derrière le chauffe-eau, s’avance, avant de remarquer avec effroi qu’une touffe de cheveux dépasse du fameux chauffe-eau. « Mon sang s’est immédiatement glacé dans les veines, alors que je comprenais que je n’étais pas seule dans la pièce. Dès que mes jambes ont à nouveau accepté de bouger, je suis rentrée dans la maison en courant. » Elle prévient ses parents illico presto. Son père sort pour vérifier, et un homme file en courant de la cave et s’enfuit. « Je n’ai jamais eu aussi peur de toute ma vie et je n’ai jamais remis les pieds à la cave depuis ce jour », se souvient Marie. Espérons qu’elle n’a pas mis une croix sur ses envies de glace pour autant.

Thomas a encore en tête cette journée du 21 septembre 2016, digne du scénario du dernier court-métrage de Swann Perissé. Il a dû passer du temps à grelotter lui aussi. « Mon patron m’a enfermé […] dans une chambre froide à +3 °C », nous raconte-t-il très sobrement. Il poursuit : « J’ai doucement commencé à devenir fou, l’instinct de survie a pris le dessus. » Au bout de huit heures, il finit par réussir à s’en sortir. Ouf ! Mais a-t-il pu pardonner son patron ?

Excursions pas très normales

Justine est une amatrice d’explorations urbaines et de visites de lieux désaffectés. Lors d’une excursion avec des amis, ils décident de faire une séance de spiritisme dans une maison. Justine filme la scène, « au cas où il se passerait quelque chose ». La suite de la visite se passe sans encombres. Elle décide de visionner ses photos et vidéos. C’est à ce moment-là, qu’elle réalise qu’une silhouette apparaît à un endroit improbable sur l’un de ses clichés. Plus troublant, sur l’une des vidéos, on entend une voix d’enfant marmonnant quelques mots : « J’sais pas deux fois », « Envie de mourir moi »… Justine n’est pas si terrifiée, puisque quelques jours plus tard, elle décidera de retourner sur place avec une autre amie. Celle-ci en ressort « avec des marques sur le corps, comme des coups de fouets, ainsi que la lettre M ». Jamais Justine n’aura d’explications.

Marine partage cette passion pour l’urbex. Un jour, avec son compagnon, ils vont visiter un sanatorium. Lorsque, avant de quitter les lieux, elle prend une photo de l’endroit, son conjoint l’interpelle. Selon lui, il y a quelque chose. « Je regarde sur l’écran. Je ne vois rien. Je décide donc de regarder de mes propres yeux. Et là, nous avons vu une ombre blanche lancer quelque chose par terre. Ça a fait le bruit d’un caillou », raconte Marine. Quelques semaines plus tard, comme Justine précédemment, le couple fait le choix de revenir sur les lieux. Au moment de partir, rebelote : « Nous avons vu la même ombre blanche et au même endroit. »

Aboiements et coups de griffes

Parfois, ce ne sont pas uniquement les humains qui paniquent. Plusieurs d’entrevous nous ont raconté avoir également perçu un changement de comportement chez vos compagnons à quatre pattes. C’est arrivé à Nicolas et sa famille. Un soir, sa femme et lui entendent des bruits de vaisselles brisées. L’un des chiens commence à aboyer. Lorsque Nicolas arrive dans sa cuisine, il constate les dégâts : « tous les placards sont ouverts et toute la vaisselle qui était dedans est au sol. Tout est cassé ». Quelques heures passent. Des nouveaux sons étranges arrivent aux oreilles du couple. Leur staff et leur berger allemand deviennent carrément hystériques. Cette fois, c’est dans le garage, juxtaposé à la cuisine, qu’il y a du grabuge. La pièce est « complètement retournée ». Paniqués, le couple en parle le lendemain à des voisins. D’après eux, « la maison est construite sur l’ancien cimetière du village, et les anciens locataires ont vécu la même chose. » Le couple et leurs deux enfants décideront finalement de déménager quelques mois plus tard.

Vivre dans une maison hantée, c’est aussi ce qu’estime avoir vécu Virginie. La bâtisse a vu une personne se pendre dans sa cave. Pile à cet endroit, les trois chats de l’actuelle locataire fixent régulièrement l’endroit où quelqu’un s’est donné la mort. Parfois, les félins se mettent même à cracher en même temps avant de fuir la pièce. D’autres choses étranges sont arrivées, selon leur maîtresse. « Un soir où nous regardions la télévision, un appareil s’est mis en route tout seul. Et un autre [soir] où nous avions des invités, un ami nous a disputés car il croyait que nous avions éteint la lumière des toilettes », explique Virginie. Pourtant, ils étaient tous assis dans le canapé ! La maison était-elle hantée ? On ne le saura jamais.