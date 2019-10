Les manifestants au Liban ont bloqué les principales routes du pays lors d'une deuxième journée de manifestations contre les nouvelles taxes proposées, qui surviennent dans un contexte de grave crise économique. — Hassan Ammar/AP/SIPA

La question du jour : Que se passe-t-il au Liban ?

Démission du Premier ministre, mobilisation monstre… Le Liban est en proie à de nombreuses tensions depuis plusieurs jours. 20 Minutes a interrogé Antoine Basbous, politologue et fondateur de l’Observatoire des pays arabes (OPA), pour qui le mouvement de contestation au Liban « est la crise la plus importante depuis des décennies » dans le pays. Son analyse est à lire ici.

Le véhicule du jour : Zapata annonce sa voiture volante pour 2020, mais est-ce crédible ?

Franky Zapata is kissed by his wife Krystel as he sheds a tear during a press conference on August 4, 2019 in Sangatte after he succeeded earlier today on his second attempt to cross the English Channel on a jet-powered - DENIS CHARLET/AFP

Vous vous souvenez certainement de la traversée de la Manche de Franky Zapata cet été sur un Flyboard. L’inventeur marseillais travaille sur un projet de voiture volante et assure qu’elle sera présentée dès 2020. Des spécialistes du secteur sont plus sceptiques sur l’avenir de cette invention. Les aspects réglementaires et environnementaux pourraient notamment freiner son projet. On vous explique tout ça.

La pêche du jour : Les pompiers trouvent un caïman dans une rivière toulousaine

Drôle de sauvetage à Toulouse où les pompiers ont été appelés mardi pour capturer un caïman sorti de nulle part. L’animal se prélassait sur les berges de l’Hers, un tranquille cours d’eau toulousain. Le reptile d’un mètre de long se dirigeait vers la station d’épuration quand les pompiers l’ont récupéré.

Le clip du jour : Un Strasbourgeois relance Goldman sur scène… en Lego

Jean-Jacques Goldman s'est pris en selfie avec son alter-ego en lego. - Quandlabriqueestbonne

Un fan alsacien de Jean-Jacques a créé l’alter-ego de son artiste préféré en Lego, qui mène sa propre carrière. Sa version d’Envole-Moi, rebaptisée Envole-môa sur YouTube a dépassé les 60.000 vues. Un clip basé sur la dernière tournée de JJG, qui remonte à 2002. Le chanteur a validé sa figurine et s’est même pris même en selfie avec lui. 20 Minutes l'a interviewé.

La vidéo du jour : L’alpiniste népalais Nirmal Purja revendique l’ascension des quatorze « 8.000 » en sept mois

