L'usine Lubrizol de Rouen a été touchée par un incendie le 26 septembre dernier. — Maxime Le Pihif/SIPA

Autour de Rouen, un autre site dangereux dans le viseur de la justice. L’arrêté préfectoral qui autorisait la présence d’une usine classée Seveso dans l'agglomération a été annulé par le tribunal administratif. L’arrêté autorisait la société Odièvre, filiale du groupe coopératif Cap Seine, à stocker jusqu’à 4.150 tonnes de pesticides à Vieux-Manoir, au nord de Rouen. Ce texte a été examiné après l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen, le 26 octobre dernier.

Le tribunal avait été saisi en avril 2018 d’une requête en annulation de cet arrêté du 21 juin 2017 par l’Association de défense des cinq communes du plateau de Buchy. Le dossier avait été examiné par le tribunal deux semaines après le gigantesque incendie de l’usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre. « Je pense qu’il y a une prise de conscience à Rouen du “plus jamais ça”. Ici les gens sont très choqués par l’impact qu’a eu l’incendie de Lubrizol », a déclaré Annick Pividal, vice-présidente de l’association.

Un élevage, une maison, une gare

Dans sa décision du 24 octobre, le tribunal estime qu’un risque d’accident lié à l’activité du site serait susceptible « de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens », rappelant qu’un élevage avicole, trois maisons et une gare sont situés « à moins de 300 mètres du site ». Le tribunal a également estimé que l’installation ne respectait pas le Plan local d’urbanisme de Vieux-Manoir, qui interdit l’implantation d’installations classées présentant des risques sanitaires en cas d’accident. L’appel n’est pas suspensif.

« Nous allons probablement devoir batailler sur le long terme pour faire interdire cette installation car le préfet va probablement prendre un arrêté d’autorisation provisoire », a réagi l’avocat des requérants, Benoist Busson.

Danger pour l’eau potable

Lors de l’audience, le rapporteur public avait requis l’annulation, estimant qu’en cas d’incendie, la dispersion de produits dits nocifs était « susceptible d’entraîner des pollutions de l’air nocives pour les populations de Vieux-Manoir et des communes voisines ».

S’appuyant sur un rapport du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l’avocate de l’association, Me Melodie Lemire, avait argué que le site se trouvait au niveau d’une nappe phréatique qui est aussi « la principale réserve d’eau de la région », et que « l’introduction d’un seul polluant pourrait mettre en péril l’alimentation en eau potable de tout le secteur de la métropole Rouen Normandie ». Le représentant de la préfecture de Seine-Maritime avait admis l’existence d’un risque mais dit que « le préfet (avait) considéré qu’il était suffisamment pris en compte par l’exploitant ».