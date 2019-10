Ce 31 octobre, comme chaque année, on célèbre Halloween. — Pixabay

Les soirées films d’horreurs et les bonbons trop sucrés sont pour vous synonymes de rires et moments agréables ? Bonne nouvelle, ce jeudi c’est déjà Halloween. Vous avez sûrement décidé d’enfiler votre costume le plus effrayant pour aller sonner aux portes avec vos enfants. Si vous avez plutôt prévu une soirée déguisée entre amis, on vous fait confiance pour trouver le meilleur des déguisements.

La veille de la Toussaint, c’est probablement le moment de l’année qui vous rappelle vos plus grandes peurs. Des frayeurs pas toujours rationnelles, dont le souvenir vous donne la chair de poule ou rien qu’un sourire mi-amusé, mi-effrayé. Ces voix étranges, mais qu’est-ce que ça pouvait bien être ? Cette séance de Ouija, était est-ce vraiment une idée si géniale ?

Vous avez déjà vécu des événements intrigants ? Vous avez des anecdotes comparables aux scénarios des films d’horreurs les plus terrifiants ? Bruits de portes ou courants d’air qui filent la frousse, ombres suspectes sous vos fenêtres… Vous avez eu la trouille ? Peut-être avez-vous finalement eu le fin mot de l’histoire. Vous avez découvert que ce n’était – ni plus ni moins – qu’une histoire de courant d’air ou de branches d’arbres tremblantes. Au contraire, vous n’avez jamais su le comment du pourquoi. On attend vos histoires les plus flippantes. N’hésitez pas à nous les raconter dans les moindres détails. Certains de vos témoignages pourront être repris pour un futur article, frissons garantis.