L’un des scénarios étudiés est une fusion entre égaux avec Fiat, qui créerait un groupe valorisé à près 50 milliards de dollars — SÉBASTIEN BOZON / AFP

Fiat Chrysler revient à la charge. Après l’échec de son union avec Renault, le constructeur automobile italo-américain discute d’un rapprochement avec Peugeot, a indiqué une source proche du dossier à l’AFP, confirmant une information du Wall Street Journal. L’un des scénarios étudiés est une fusion entre égaux, qui créerait un groupe valorisé à près 50 milliards de dollars. D’autres options sont également sur la table, a ajouté cette source sous couvert d’anonymat. Carlos Tavares, directeur général de PSA, deviendrait le patron de la nouvelle société, tandis que John Elkann, président du conseil d’administration de Fiat Chrysler, occuperait les mêmes fonctions au sein du nouveau groupe.

Il a 84 ans, a été candidat du Front National aux élections départementales en 2015. Devant les policiers, Claude S. a reconnu s’être attaqué lundi soir à la mosquée de Bayonne, avoir tenté d’incendier la porte avant de tirer sur deux fidèles de 74 et 78 ans. Selon le procureur de la République, Marc Mariée, l’octogénaire a voulu « venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en affirmant que l’incendie de cet édifice a été provoqué par des membres de la communauté musulmane ». 20 Minutes a interrogé l’historien Nicolas Lebourg, membre du comité de pilotage du programme violence et radicalité militante de l’Agence nationale de la recherche.

Depuis sa maison perchée au sommet d’une colline d’Orange County, Mike a une vue magnifique sur toute la vallée. Par temps clair, il peut même apercevoir Newport Beach et l’océan Pacifique. Mais ce mardi matin, alors qu’il n’est pas tombé une goutte de pluie depuis six mois et que les vents de Santa Ana devraient souffler jusqu’à 100 km/h en rafales pour 48 heures, le quartier se trouve dans une zone concernée par de possibles coupures préventives de courant. « On a reçu plusieurs appels automatisés ce matin pour nous prévenir. Pour l’instant, tout va bien mais il faut être prêt à tout moment. Il y a deux ans, plusieurs maisons avaient brûlé. » Notre reportage sur place est à lire par ici.