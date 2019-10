Deux TGV en gare de Lyon à Paris (image d'illustration). — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

La circulation des trains reste compliquée sur la ligne Atlantique, mais une amélioration est prévue pour la fin de la semaine pour le pont de la Toussaint et le retour des vacances scolaires. La SNCF prévoit un TGV sur trois sur cet axe mercredi et 8 trains sur 10 de jeudi à dimanche, à cause d’un mouvement de grève. La SNCF est contrainte de réduire la cadence de ses TGV Atlantique en raison d’un mouvement entamé le 21 octobre par des agents du Technicentre de Châtillon (Hauts-de-Seine), spécialisé dans la maintenance quotidienne des trains.

Un mouvement suivi par 200 personnes

Ce mouvement très localisé a un impact majeur compte tenu du rôle stratégique de centre dans l’exploitation des TGV Atlantique. Le mouvement social, suivi par quelque 200 personnes sur les 700 que compte le Technicentre, selon la direction, constitue « une vraie réaction collective de la base, un vrai ras-le-bol » de la part de « salariés qui triment » et touchent des bas salaires, a déclaré à l’AFP Julien Troccaz, secrétaire fédéral de Sud-Rail, un syndicat qui soutient le mouvement.

Des TGV desservant d’autres lignes ont été « prêtés » à l’axe Atlantique et des rames ont pu être révisées en province, a précisé Gwendoline Cazenave, la directrice du TGV Atlantique, qui loue « un grand élan de solidarité dans l’entreprise ». Les clients seront contactés dès mardi soir, par mail ou par SMS, à commencer par ceux dont les trains seront supprimés, a dit la responsable, rappelant que la SNCF s’engage à échanger ou rembourser les billets sans frais au besoin.