Une jolie jetée sous la brume. — Pixabay

Le flou c’est doux. Et parfois cela embellit tout. La brume est « la suspension dans l’atmosphère de très petites gouttelettes d’eau », réduisant la visibilité au sol entre un et cinq kilomètres, nous rappelle Météo France. Lorsqu’on parle de brouillard, la crainte de nos trajets en voiture, cela veut dire qu’il s’agit d’un nuage qui touche le sol. Des effets naturels très photogéniques, la buée sur une vitre, l’aspect brumeux des chemins d’une forêt ou d’un bois, le brouillard sur l’horizon… Toutes ces situations du quotidien sont l’occasion de prendre de belles photographies.

Faites-nous découvrir vos meilleures idées. Pour ce faire rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Les plus beaux clichés seront sélectionnés pour paraître sur nos réseaux sociaux et dans notre journal. A vos appareils photo !