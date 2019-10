TERRORISME Le ministre de l'Intérieur a adressé une note aux préfets et aux directions générales de la police et de la gendarmerie après la mort du chef de l'EI, par crainte de représailles

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche la mort du leader de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi. — EPN/Newscom/SIPA

Faire preuve de « la plus extrême vigilance ». C’est la recommandation adressée aux préfets et aux services de police et de gendarmerie par Christophe Castaner, après la mort d’Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l’organisation Etat islamique (EI), dimanche dans le nord de la Syrie.

Par crainte de représailles en France, à la suite de l’offensive militaire américaine menée contre le leader de Daesh, le ministre de l’Intérieur a adressé une note appelant à « la plus extrême vigilance » et demande aux forces de l’ordre de redoubler de vigilance aussi bien « dans l’exercice de leurs missions » qu'« en dehors du service ».

Toujours au niveau d’alerte « Sécurité renforcée – Risque d’attentat »

« Dans les heures à venir, la possible intensification de la propagande djihadiste consécutive à son décès, appelant éventuellement à des actes de vengeance, doit vous conduire à la plus extrême vigilance, notamment à l’occasion des événements publics qui pourraient être programmés dans vos départements dans les jours à venir », est-il écrit dans cette note. « Je vous demande également de rappeler à l’ensemble des services de police et de gendarmerie placés sous votre autorité la nécessité de faire preuve d’une attention particulière à l’égard de toutes les informations qui pourraient leur parvenir de nature à justifier un signalement immédiat aux services spécialisés ».

La France est toujours au niveau d’alerte « Sécurité renforcée – Risque d’attentat » dans le cadre du plan Vigipirate, après la série d’attentats perpétrés sur son territoire depuis 2015.