Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Seulement 30 % des TGV circuleront ce lundi sur l’axe Atlantique en raison de la poursuite d’une grève de 200 agents spécialisés dans la maintenance en banlieue parisienne, a indiqué ce dimanche à l’AFP la directrice des TGV Atlantique, Gwendoline Cazenave. La ligne TGV Atlantique dessert notamment les villes de Nantes, Rennes, Bordeaux, Le Mans, Tours et La Rochelle. Concrètement, lundi deux allers-retours sont prévus sur la ligne Paris-Nantes, deux sur Paris-Rennes, quatre sur Paris-Bordeaux, et la SNCF desservira aussi « Toulouse, Hendaye, Poitiers, Quimper, Brest » afin que « chaque destination soit desservie même en nombre limité », a détaillé la directrice.

Une victoire ou une simple étape ? Ce dimanche après-midi Donald Trump a annoncé en direct depuis la Maison-Blanche que Abou Bakr Al-Baghdadi était mort, à la suite d’une intervention de l’armée américaine. « Le monde est maintenant bien plus sûr », s’est-il félicité durant sa longue allocution, racontant en détail comment le leader du groupe Etat islamique était « mort comme un chien ». Cependant pour les experts, l’idée d’une avancée notoire dans la lutte contre le terrorisme est à nuancer.

Après un début de saison toussoteux, avec deux défaites en championnat et des blessures à la pelle, le PSG a clairement accéléré en octobre. La gifle infligée à l’OM dimanche soir (4-0) arrive après un 5-0 collé à Bruges, un 4-1 à Nice et un 4-0 à Angers. Au total, cela fait 18 buts inscrits ce mois-ci, contre un seul encaissé. Ça y est, la machine est lancée. « C’est une semaine exceptionnelle avec des résultats exceptionnels, se félicite Tuchel, qui n’a pas besoin de remonter plus loin en arrière pour être un coach heureux. Je sais que tout le monde pense que c’est facile et normal, ce n’est jamais facile ni normal. » Facile, ça l’est tout de même un peu plus avec Kylian Mbappé, qui en est à cinq buts en deux bouts de matchs et une titularisation depuis son retour de blessure, face à Nice.