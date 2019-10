Les difficultés continuent pour les usagers de la SNCF. Après une circulation compliquée des TER ces derniers jours un peu partout en France, les complications touchent désormais les TGV Atlantique. « Un mouvement social local en cours au technicentre de Châtillon perturbe la maintenance des rames TGV Inoui et Ouigo utilisées sur les axes Paris Rennes/Nantes/Bordeaux », indique le site de la SNCF.

Ce jeudi, le trafic est de 6 TGV sur 10.

@SNCF Bonjour, samedi 26/10, les TGV INOUI 8702 Rennes/Paris et TGV 8739 Paris/Rennes sont-ils maintenus ? Il n’y a aucun autre train reservable samedi et aucune information, sur l’appli SNCF, pour savoir quels trains vont rouler samedi (ou non). Merci par avance pour votre aide