La ministre des Outre-mer Annick Girardin en pleine pause photo lors de la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Annick Girardin dénonce une « calomnie » après les attaques sur des contrats obtenus par son compagnon

Elle contre-attaque. La ministre des Outre-mer Annick Girardin a dénoncé des « calomnies » après la mise en cause de son compagnon qui a remporté, selon le Canard Enchainé, des appels d’offres à Saint-Pierre et Miquelon, fief de la ministre, sans avoir à se soucier de la concurrence, pour des contrats de 2,5 millions d’euros entre 2013 et 2019. « Les attaques politiques je peux les accepter, c’est le jeu, sur le reste il faut quand même sortir les preuves avant de dire ce genre de calomnies », a expliqué à l’AFP la ministre, en déplacement avec le président Emmanuel Macron à Mayotte et La Réunion. La HATVP a, elle, assuré que « les déclarations actuelles comme précédentes (de la ministre) suffisent à la Haute autorité pour lui permettre d’effectuer ses missions de prévention de conflit d’intérêts et de contrôle du patrimoine ».

C’est peut-être un ultime hommage à Jacques Chirac. Emmanuel Macron a proposé Thierry Breton, 64 ans, actuel PDG du groupe Atos et ex-ministre de l’Economie, comme nouveau membre français à la Commission européenne, a annoncé l’Elysée jeudi, deux semaines après le rejet de Sylvie Goulard. « Le président de la République a transmis à Ursula von der Leyen, présidente élue de la Commission européenne​, sa proposition de nommer Thierry Breton comme membre de la Commission européenne », a indiqué l’Elysée.

Découvrir le nouvel album d’Astérix en avant-première est un privilège qui relève du parcours du combattant. 20 Minutes s’est ainsi rendu au siège des éditions Albert René pour une lecture expresse (en trente minutes) du 38e volume des aventures de l’irréductible gaulois, avant d’en rencontrer, là encore pour trente minutes, le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad, qui ont repris la série en 2013.

C’était speed, mais suffisant pour vous livrer nos premières impressions du 4e album de l’ère Ferri/Conrad.