Des rails SNCF. (Illustration) — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

Les intempéries de ces dernières 24 heures ont causé d’importants dégâts dans le Languedoc. Avec pour conséquence l’interruption du trafic ferroviaire entre Sète ( Hérault) et Narbonne jusqu’au lundi 4 novembre au matin, indique ce mercredi soir la SNCF.

« La plateforme ferroviaire a été fragilisée en plusieurs endroits, avec parfois près de dix mètres de vide sous les voies, qui sont suspendues en l’air », précise un communiqué. « Des travaux importants de confortation et de remplacement des voies et des installations caténaires vont être nécessaires » et prendront au moins une dizaine de jours, selon la SNCF.

Jusqu’au 4 novembre, les TGV à destination de Paris partiront donc de Montpellier et ceux qui viennent de la capitale auront pour terminus Montpellier.