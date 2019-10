Inondations dans le village de Laurens dans l'Hérault, où la rivière le Libron, la Sauvine et le Sauvanes sont sorties de leur lit, coupant le village en deux pendant cet épisode cévenol. L'accès au village est très limité. Crédit: LODI Franck/SIPA — LODI Franck/SIPA

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Cocoyer à Piton-Saint-Leu.

Les intempéries du jour : Onze personnes hélitreuillées à Béziers, Languedoc et Roussillon touchés

Un véritable déluge s’est abattu sur le Languedoc et le Roussillon. L’épisode méditerranéen a causé d’importants dégâts. Il est tombé 242 mm d’eau à Béziers, où plusieurs personnes ont été hélitreuillées et jusqu’à 202 mm d’eau à Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. Les détails sont à lire dans cet article. Du côté de Nice, la houle va s’intensifier, la vigilance passe à l’orange prévient Météo France.

L’ironie du jour : Les algues sargasses sont-elles une chance pour les côtes ?

Des algues sargasses en Martinique. - AFP

La question est volontairement provocatrice, mais cache un réel espoir. Plusieurs projets sont menés dans les Antilles mais aussi en Bretagne pour donner une seconde vie à ces algues qui empoisonnent les côtes de la Caraïbe, d’Amérique latine et d’Afrique. Une conférence internationale, consacrée à ces algues nauséabondes, se tient en Guadeloupe du 23 au 26 octobre, en présence du Premier ministre Edouard Philippe. On vous résume tout ça.

Le fake off du jour : Les conducteurs de train peuvent-ils aussi être seuls à bord en Europe ?

La circulation de trains avec un conducteur seul à bord est-elle « pratiquée partout en Europe », comme l’affirme le secrétaire d’Etat en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari ? On a vérifié, et le ministre n’a pas forcément tort vous explique-t-on.

Les losers du jour : OL ou Benfica, qui est le plus médiocre ?

Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia pourraient former un duo étonnant à Lyon. - P. Gardin et C. Paris / AP / SIPA

Le club rhodanien, en pleine crise, se déplace ce soir au Portugal. L’OL et surtout le Benfica Lisbonne joueront très gros, ce mercredi, à l’occasion de la troisième journée de Ligue des champions. Si le Benfica compte deux Coupes d’Europe (1961 et 1962), ses dernières campagnes en Ligue des champions sont loin d’être un succès. Et le bilan lyonnais dans la compétition ces dernières années n’est guère plus reluisant. On lance le match, avant le coup d’envoi d’une rencontre à suivre en même temps que Lille-Valence sur 20 Minutes.

La vidéo du jour : A Strasbourg, les agriculteurs bâchent la maison du préfet

