Emmanuel Macron à Mayotte, le 22 octobre 2019. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Macron à La Réunion, attendu par une grève générale

Une grève générale pour accueillir le président : après Mayotte et un crochet par les îles Eparses, Emmanuel Macron poursuit son voyage dans l’océan Indien par une escale de près de trois jours dans l’île de la Réunion, seul territoire d’outre-mer à avoir connu un mouvement de « gilets jaunes » en novembre 2018, pour dénoncer la cherté de la vie et les inégalités sociales. Pour la première visite d’Emmanuel Macron en tant que président, l’ensemble des syndicats réunionnais ont lancé un appel à la grève générale pour jeudi. « Nous entendons ainsi alerter sur la situation sociale de la Réunion, l’absence de réponse à la hauteur des enjeux en matière d’emplois, salaires, retraites, vie chère, logement, services publics, indemnisation-chômage... Et sur le fait que les politiques menées aggraveront encore davantage les difficultés sociales de la population », ont-ils indiqué.

Quid pro quo ou pas quid pro quo, l’impeachment de Donald Trump se joue en grande partie sur cette locution latine, avec la question suivante : le président américain a-t-il exigé une contrepartie pour débloquer 400 millions de dollars d’aide à l’Ukraine ? Mardi, un diplomate américain entendu par le Congrès a répondu par l’affirmative, livrant un témoignage accablant pour le locataire de la Maison Blanche, assurant que Donald Trump avait tenté d’utiliser la politique étrangère américaine à des fins politiques personnelles.

Il y a les bons joueurs de football et puis il y a Kylian Mbappé. Mardi soir, l’attaquant du PSG a rajouté quelques lignes de plus à sa légende. Auteur d’un triplé et d’une passe décisive alors qu’il avait démarré le match comme remplaçant, la star a largement contribué au succès de son équipe (0-5) sur la pelouse de Bruges en Ligue des champions. Premier joueur depuis 2008 à inscrire un triplé dans la compétition en tant que remplaçant, Mbappé est aussi devenu à 20 ans et 306 jours le plus jeune joueur à avoir atteint la barre des quinze buts en Ligue des champions. Bref, Mbappé a affolé une nouvelle fois les compteurs lors d’une soirée sur laquelle on revient en détail.