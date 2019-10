Gros orage sur Nantes aux alentours de 14h30 ce lundi. — J. Urbach / 20 Minutes

Il est 19h30, l’heure de vous résumer l’actualité du jour. On sait que vous l’attendez tous, de Franconville à Boissy-Saint-Léger.

L’alerte du jour : Six départements placés en vigilance orange orages et inondations

Les orages se multiplient sur l’Hexagone depuis ce week-end. Après Nice samedi, l'Hérault dimanche ou Lyon ce mardi, six départements du sud de la France et l’Andorre sont placés en vigilance orange orages et inondations. « Au cours des dernières heures, les pluies se sont progressivement intensifiées et prennent un caractère orageux, avec des cumuls atteignant localement 20 à 50 mm, ponctuellement davantage », indique Météo-France ( plus de détails par ici).

La demande du jour : Le pompier qui avait insulté Emmanuel Macron demande la clémence pour son geste

Le coup de gueule de ce pompier professionnel est devenu viral mercredi. - Capture d'écran Facebook

Nicolas B. demande la clémence pour son coup de gueule. Ce pompier de l’Essonne âgé de 28 ans avait été filmé en train d’insulter Emmanuel Macron le 15 octobre après une blessure survenue à l’issue de la manifestation des pompiers à Paris. Sa colère avait été visionnée plus de deux millions de fois sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le père de famille risque la révocation. S’il a refusé de rédiger une lettre d’excuse, jugeant la démarche « humiliante », ses avocates ont adressé une lettre ouverte au président de la République dont des extraits sont publiés par Le Parisien. Plus d'infos ici.

La question littéraire du jour : Faut-il publier les livres posthumes ?

Cette rentrée littéraire a vu la sortie de livres posthumes de Françoise Sagan, Marcel Proust ou encore Julien Green. Mais tous ne grandissent pas l’auteur, qui avait parfois laissé ces ébauches de romans dans ses tiroirs parce qu’il les jugeait trop faibles. « C’est l’inconvénient de la gloire posthume : plus le temps passe, moins les héritiers sont exigeants », constate Frédéric Beigbeider dans Le Figaro. Mais un parallèle peut aussi s’établir avec la musique, où la tradition des faces B posthumes. Le débat est ouvert dans cet article.

Le retour du jour : Comment un coup du foulard filmé a changé la carrière de Thomas Meunier

Thomas Meunier, lors du match fatal contre Manchester United. - Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Le latéral droit du PSG Thomas Meunier retrouve ce soir la pelouse de Bruges, où se déplace Paris en Ligue des Champions (un match à suivre en live sur 20 Minutes bien sûr). Avant la capitale, le Belge a évolué sous les couleurs du club flamand. Son ancien club l’avait repéré grâce à une vidéo postée sur Youtube

La vidéo du jour : Jonathan Paul, champion de France de football freestyle, vous apprend quelques gestes

