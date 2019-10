15h26 : Les agriculteurs et acteurs touristiques seront indemnisés par Lubrizol

Eric Schnur a assuré devant les députés que le groupe Lubrizol entendait assumer sa part des indemnisations, pour dédommager les agriculteurs mais aussi le secteur touristique, sans toutefois évoquer de montant. « Je n’ai pas de budget (préétabli), nous souhaitons être de bons voisins, nous souhaitons aider », a-t-il expliqué. « J’ai engagé des millions d’euros et je le ferai encore plus si c’est nécessaire, nous voulons travailler avec les autorités locales ». Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume a évoqué un préjudice estimé « entre 40 et 50 millions » d’euros pour les agriculteurs.

Concernant les salariés de l’usine de Rouen, « leurs salaires sont versés intégralement », a déclaré Eric Schnur, indiquant avoir rencontré certains d’entre eux lors de sa visite début octobre.