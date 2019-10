Depuis dimanche matin, il est tombé à Lyon l’équivalent d’une dizaine de jours de pluie. Résultat, le niveau de la Saône est en forte hausse, selon le site Vigicrues qui a placé en fleuve en vigilance jaune depuis lundi.

« L’onde de crue observée sur l’amont du bassin de la Saône suite aux précipitations du week-end se propage. Les niveaux de la Saône à Lyon poursuivent leur hausse. Les premiers débordements et dommages localisés devraient être observés dans la soirée de mardi », précise le site d’informations sur le risque de crues des principaux cours d’eau français.

Après un WE ⛈ la Saône est en crue. La @villedelyon vous informe via les réseaux. L'accès aux bas-ports est ⛔️ pour les🚗🚛🏍🚲 et soyez prudent aux bords des rives. A suivre sur :https://t.co/UrMM58VZtW…#inondations #Vigicrue #NotreEngagementVotreSécurité pic.twitter.com/EPmWxnabez