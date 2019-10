TEMOIGNAGE Les agriculteurs manifestent aujourd'hui pour plus de reconnaissance

Le monde agricole se sent mis à l'écart — Illustration/Pixabay

Un mal-être profond et une réponse du président. Telles sont les motivations qui poussent les agriculteurs de la FDSEA et des JA à manifester devant les préfectures ce mardi. Outre les accords de libre-échange et les directives européennes, le monde paysan déplore un malaise entourant ses professions. Ou plutôt le défaut de considération dont elles sont victimes.

Aujourd’hui, ils ont choisi le slogan «Macron, réponds-nous ! », dans lequel on décèle autant un appel à l’aide qu’un sentiment d’abandon. Le monde paysan est sous pression et il le fait savoir.

