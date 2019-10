Ne faites pas comme Kevin, mettez des paillettes dans nos vies. — Pixabay

Lundi matin, il pleut, il fait gris, et on aurait bien aimé rester au lit, avec un chocolat chaud et un livre ou une série. L'automne, avec ses couleurs chaudes et ses envies de cocooning, ce n’est pas si désagréable que ça, mais ça peut vite mettre le moral dans les chaussettes. Alors, les rayons du soleil étant aux abonnés absents, on n’est pas contre quelques photos de paillettes et de trucs qui brillent.

Bref, comme le dit l'humoriste Inès Reg dans son sketch vu des millions de fois sur Instagram et devenu viral : « Mettez des paillettes dans notre vie ! » Des sequins sur une robe, sur un sac, une chaîne en or qui brille​, un bijou précieux, une boule à facettes, un reflet de soleil qui taquine votre chat, du maquillage irisé…

On vous fait confiance pour être brillants et inonder notre serveur de bling-bling, de glitter, de glow élégants et esthétiques. Laissez votre créativité s’exprimer, puis transmettez-nous votre photo en remplissant le formulaire ci-dessous. Les plus beaux clichés seront sélectionnés pour paraître sur nos réseaux sociaux et dans notre journal. Merci d’avance.