Tous les voyageurs seront remboursés. Le président de la SNCF Guillaume Pepy a annoncé que « tous les billets non utilisés, quels qu’ils soient, y compris les Ouigo, seront intégralement remboursables sans frais », même lorsque ceux-ci sont non remboursables ou non échangeables. « A mouvement exceptionnel, mesures exceptionnelles » a justifié le patron de la SNCF à nos confères du Parisien.

Guillaume Pepy annonce également la création d’un « fonds d’indemnisation » d’un million d’euros, « afin de compenser les dommages exceptionnels que les voyageurs longue distance (TGV et Intercités) ont subi du fait de cette grève surprise, exceptionnelle elle aussi, puisque les voyageurs n’ont pu s’organiser, faute d’avoir été prévenus à l’avance, comme cela se fait lors des grèves classiques ». Depuis vendredi, des cliens de la SNCF ont dû payer des nuits d’hôtel ou acheter d’autres billets train, a expliqué Guillaume Pepy, qui a par ailleurs précisé que ce fond devrait être opérationnel à partir de « jeudi ou vendredi ».

Le trafic des TGV et Ouigo devrait revenir à la normale lundi, ainsi que les Transiliens d’Ile-de-France.