Un train SNCF, illustration — Vincent Loison/SIPA

Le mouvement social à la SNCF perturbait à nouveau la circulation des trains dimanche pour son troisième jour, mais la direction notait une «reprise progressive» du trafic sur fond de bras de fer autour du «droit de retrait» entre le gouvernement et les syndicats, appuyés par des politiques classés à gauche.

Lundi, Ouigo, dont le trafic a été très perturbé, voire nul, de même que les TGV, «circuleront normalement», a précisé la direction de la SNCF.

Trafic toujours «très difficile» dans certaines régions

Dimanche, la SNCF notait une reprise «progressive, nette en Ile-de-France, sur les trains grandes distances et dans certaines régions», mais «très difficile» dans certaines régions, comme l'Occitanie ou Champagne-Ardennes. Sur les trains Ouigo, la SNCF avait prévu pour dimanche «au moins 18 trains, voire 22, contre quatre samedi et 50 un dimanche habituel». Elle notait toujours environ 9 TGV sur 10.

Le porte-parole de la SNCF en Bretagne notait aussi une «reprise progressive», promettant un retour à la normale «en fin de journée». A l'origine du mouvement, un accident survenu mercredi soir, lorsqu'un TER reliant Charleville-Mézières à Reims a percuté un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau dans les Ardennes, faisant 11 blessés dont plusieurs hospitalisés. Le conducteur, qui a porté secours aux passagers alors qu'il était lui-même blessé, était le seul agent SNCF à bord du train.

«C'est un mode d'exploitation (...) très largement utilisé en Europe» défend Djebbari

Les syndicats contestent ce mode de fonctionnement, qui permet de faire circuler des trains sans contrôleur, évoquant des risques de sécurité pour les voyageurs. «C'est un mode d'exploitation (...) très largement utilisé en Europe», a assuré dimanche le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur BFM TV.

Selon les syndicats, la direction leur a fait parvenir dans la matinée un «relevé de décisions» basé sur la réunion de cinq heures dans la nuit de vendredi à samedi, qui s'est soldée par un échec. Didier Mathis, de l'Unsa ferroviaire (2e syndicat de la SNCF), voit des «avancées» dans cette note: «Nous notons que la direction a pris en compte le fait que les engins en circulation sont vulnérables, mais nous maintenons le principe de précaution». L'Unsa tiendra des réunions à partir de lundi «pour décider de la stratégie à adopter».

Grosse journée de mobilisation le 6 décembre

Le Premier ministre Edouard Philippe a dénoncé samedi un «détournement du droit de retrait qui s'est transformé en grève sauvage» et a «demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment judiciaires». M. Djebbari a estimé dimanche que la SNCF pourrait prononcer des sanctions individuelles et saisir la justice, et le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, a qualifié ce mouvement de «grève surprise» et «pas admissible».

Ils «n'ont pas compris qu'il y a une colère des agents à propos de la sécurité», s'insurge Julien Troccaz, de SUD-Rail, qui insiste sur le fait qu'elle n'est pas liée à la prochaine journée d'action. Même son de cloche à l'Unsa.

Contrairement à ces deux syndicats, la CGT (première organisation à la SNCF) lie les revendications et appelle à participer «massivement» à la journée d'action du 5 décembre contre la réforme des retraites, en y joignant «les sujets d'entreprise, notamment la sécurité». Le syndicat accuse le Premier ministre de vouloir «le pourrissement».