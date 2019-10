Illustration sous la pluie. —

Des cumuls de pluie impressionnants et des vents pouvant être très forts localement. En plus de l’Ardèche, Météo France a placé dimanche trois autres départements en alerte pluie-inondations et orages : la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. L’alerte est valable jusqu’à lundi à minuit. L’Ardèche était déjà en alerte depuis dimanche à 4 heures

C’est l’Ardèche et en particulier les Cévennes, sa partie sud, les premières touchées. Et les précipitations vont continuer « toute la journée de dimanche sur les Cévennes, générant des cumuls pouvant atteindre localement 200 à 250 mm sur le relief en 24 heures, cumuls qui s’ajoutent à ceux, déjà importants, tombés les jours précédents », indique Météo France.

Pluie, grêle, vents violents

En Haute-Loire et dans le Rhône, des orages forts sont attendus à partir de dimanche après-midi avec « d’importants cumuls ponctuel », de la grêle et des fortes rafales de vent de 80 à 100 km/h en plaine.

La prudence est donc recommandée, notamment sur les routes où la visibilité s’annonce réduite et face au risque d’inondations.