Un train Ouigo. (Illustration) — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Après un samedi de départs en vacances particulièrement perturbé sur le trafic ferroviaire, dimanche ne s’annonce pas moins morose. La SNCF annonce sur Twitter ce soir que seul un TGV Ouigo sur trois circulera demain, au troisième jour d’un « mouvement social inopiné ».

ℹ️ La circulation des OUIGO reprend progressivement le dimanche 20 octobre avec 1 train sur 3.

Nous vous invitons à consulter vos emails afin de savoir si votre train circule ou non. — OUIGO (@ouigoSNCF) October 19, 2019

Elle précise également que les échanges et remboursements sont possibles sans frais.

Concernant les autres prévisions de trafic pour dimanche, la SNCF ne pourra annoncer des prévisions que le matin même aux alentours de 7h30.

Un mouvement lancé jeudi

Samedi, le trafic a été perturbé toute la journée dans l’ensemble du pays, en particulier sur les réseaux TER, Transilien et Intercités. « On est dans une situation de blocage », résume Didier Mathis, de l’Unsa ferroviaire, pour qui « s’il n’y a pas d’avancée de la part de la direction, on peut supposer que le mouvement va se poursuivre, car le problème de danger n’est pas réglé ».

Le mouvement a démarré jeudi soir lorsque des contrôleurs et conducteurs ont décidé d’exercer un droit de retrait après un accident qui a fait 11 blessés mercredi dans les Ardennes, dont un conducteur qui était le seul agent SNCF à bord du train. Il s’est poursuivi vendredi et samedi.