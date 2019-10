Des éclairs lors d'un orage (illustration). — Xavier Delorme

Des précipitations très importantes sont attendues dimanche en Ardèche et en particulier sur le massif des Cévennes, annonce Météo-France qui a placé le département en alerte orange pluie-inondations. L’alerte débutera dans la nuit de samedi et dimanche (4 heures du matin) et devrait prendre fin dimanche à minuit.

Dès samedi soir, des pluies orageuses vont s’abattre et perdurer toute la nuit, « générant des cumuls pouvant atteindre localement 200 à 250 mm sur le relief des Cévennes en 24h, qui s’ajoutent aux cumuls déjà importants tombés les jours précédents », prévient Météo-France. « Les intensités seront particulièrement fortes en seconde partie de nuit prochaine et dimanche matin », ajoute le bulletin.

La prudence est donc recommandée, notamment sur les routes où la visibilité s’annonce réduite et face au risque d’inondations.