Un homme aux toilettes avec son portable. — Pixabay

Il n’y a plus de zone protégée des écrans. Dans les transports, pendant les repas ou dans leur chambre, les Français sont toujours plus nombreux à consulter leurs smartphones. Preuve en est, une étude sur le sujet, menée par Axa prévention, sera dévoilée lundi. Et parmi les lieux étudiés, on retrouve… les toilettes, qui sont elles aussi un lieu de forte connexion. Mais qu’en est-il pour vous ?