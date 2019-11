Créez des liens avec «20 Minutes» et l'événement VIS!ONS

VIS!ONS 2019, la conférence de 20 Minutes — Alice Meteignier/20 Minutes

Et si la rédaction de 20 Minutes vous embarquait, le temps d’une journée, avec elle ? Vous êtes partants ? Rendez-vous (IRL) le 4 décembre, à la Maison des Océans, à Paris pour VIS!ONS. L’idée ? S’immerger avec nous pour une journée d’échanges, de débats et de «contenus vivants» sur le thème des nouveaux liens.

L’objectif de cette journée : proposer un temps inspirant autour des nouvelles idées et des personnalités qui disent et racontent des choses qui comptent dans le vivre-ensemble d’aujourd’hui ou de demain.

Un showcase pour terminer

Programme de la traversée ? Le matin sera réservé à nos partenaires annonceurs et économiques à qui nous proposerons des tables rondes, des témoignages, keynotes mais aussi un atelier pratique avec un focus particulier sur l’attention, vecteur de liens s’il en est.

A la barre des personnalités comme Sello Hatang, le président de la fondation Mandela et l’écrivaine Amanda Sthers. Et un retour au bercail avec les chakras ouverts et des dizaines de bonnes pratiques à dupliquer.

Le soir, avec nos lecteurs, nous réfléchirons aux nouvelles mobilisations autour de la protection de l’environnement, aux nouvelles définitions des relations hommes-femmes et à la régulation des réseaux sociaux. Cette édition se clôturera par un showcase de la rappeuse Chilla et des échanges avec les journalistes de 20 Minutes qui couvriront l’événement à vos côtés. Prêts à embarquer ? On vous attend.